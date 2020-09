Bonjour les ami(e)s, l’OL, qui n’a plus gagné depuis trois matchs en Ligue 1 et qui est calé dans le ventre bien mou du championnat, se rend, ce dimanche (17 h), chez les Merlus. Une réaction des joueurs de Rudi Garcia est attendue après ce début de saison extrêmement décevant. On est curieux de voir comment les Gones vont se comporter chez le promu breton, qui lui aussi galère un peu. Comme Lyon, Lorient n’a plus gagné depuis la première journée. Pire, les hommes de Christophe Pélissier ont enchaîné trois défaites… Quelle équipe va réagir de plus belle des manières ce dimanche au Moustoir. Réponse tout à l’heure. A toute.

Rendez-vous à 16 h 45…