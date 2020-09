Van der Breggen remporte le titre — SIPA

Imola, c'est chez elle. Deux jours après avoir remporté le titre de championne du monde de contre-la-montre, la Néerlandaise Anna van der Breggen a doublé avec le titre de la course en ligne. Et de quelle manière! Partie en solo à 40 bornes de l'arrivée, elle a mystifié tout le monde pour terminer seule au monde, avec près d'une minute et trente secondes d'avance sur sa compatriote Van Vleuter et l'Italienne Longo Borghini, qui complète le podium.

Le circuit d'Imola a prouvé qu'il pouvait être très dur et sélectif avant la course hommes, dimanche, où le Français Julian Alaphilippe sera parmi les favoris de la course avec le Belge Wout Van Aert.