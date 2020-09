Quatre sur quatre? L'AS Saint-Etienne, qui a épaté jeudi soir en s'imposant 2-0 à Marseille, pour réaliser la passe de quatre victoires cet après-midi à la Beaujoire. Et du coup, les hommes de Claude Puel pourraient à nouveau s'installer dans leur fauteuil de leader de la Ligue 1. En face, le FC Nantes vit un début de saison un peu tristoune avec un nul, une victoire et une défaite. Le 4-4-2 de Christian Gourcuff est-il capable de stopper l'élan des jeunes stéphanois? Ça fait envie non ce petit classique vintage de la Ligue 1? Allez à tout à l'heure!

Rendez-vous à 16 h 45