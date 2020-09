Ligue 1 EN DIRECT : Brest régale, Montpellier repasse devant... Suivez le multiplex avec nous

Deuxième live d’une longue série aujourd’hui, on pense à bien s’hydrater pour résister à l’effort et on n’hésite pas à s’étirer non plus. Après Nice-PSG, donc, place au multiplex du dimanche. Comme d’habitude, huit équipes seront sur les terrains de Ligue 1 à partir de 15 heures, avec un plateau qu’on ne qualifiera pas de passionnant mais tout de même intéressant. Le Stade de Reims se déplacera, fort de sa victoire contre le Servette en Ligue Europa, sur la pelouse de Metz. Brest et Lorient nous offriront une affiche made in Bretagne et on n’oubliera pas non plus de jeter un œil sur ce qui se passe à Strasbourg et Montpellier, où iront respectivement Dijon et Angers.

>> Début du multiplex à 15h