Tour de France EN DIRECT : Un deuxième tour dans les Pyrénées... Suivez l'étape entre Pau et Laruns avec nous

12h15: Le résumé anticipé de l'étape

C'était le plan. Quand il a décidé de se garer dans le col de Peyresourde, Julian Alaphilippe ne l'a pas fait à moitié. Pointant désormais à 18 minutes au général, il aura toute la latitude qu'il veut pour partir dans l'échappée du jour, et ça ne loupera pas. Avec lui, un gros groupe d'une quinzaine de coureurs avec des habitués : Cosnefroy, Cousin, Sagan et Bennett les inséparables pour la guerre au maillot vert, Dan Martin, Lustenko, Schachmann...

Le groupe prend rapidement douze minutes d'avance sur le peloton et reste ensemble en haut du col de Hourcère, où Cosnefroy et Alaphilippe se font un sprint tellement puissant qu'ils prennent rapidement 30 secondes d'avance sur tous leurs compagnons d'échappés. Les deux Français continuent en haut du Soudé et font la descente à balle. Lustensko et Schachmann reviennent et ce petit groupe de quatre pointe avec deux minutes d'avance en bas de la vallée sur le reste de l'échappée, 11 sur le peloton.



Très rapidement, Cosnefroy lâche dans Marie Blanque. Puis Schachmann. C'est un duel épique entre Alaphilippe et Lutsenko, façon Contador-Rasmussen, le steak en moins. Ca s'attaque, ça contre, et finalement les deux passent ensemble en haut. Mais Alaphilippe attaque dans la descente et prend quelques secondes. Dix en bas, il resiste jusqu'au bout au retour du Kazakh et l'emporte de 5 vélos.



Ah et sinon chez les favoris, c'est encore Roglic qui semble le plus fort. Il roule sur toutes les attaques mais n'a toujours pas envie d'attaquer. Personne ne sait trop pourquoi. A bout de souffle, Yates perd son maillot pour quelques secondes au profit de Guillaume Martin, alors que Roglic a simulé un saut de chaîne pour perdre lui aussi quelques secondes et ne pas prendre le maillot jaune.