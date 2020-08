Angel Di Maria et Leandro Paredes sous le maillot du PSG, en février 2019. — Javier Garcia/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Lundi en fin d’après-midi, le PSG a fait savoir que deux de ses joueurs étaient suspectés d’avoir contracté le coronavirus. « Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté », a fait savoir le club parisien.

Deux joueurs du @PSG_inside sont suspects d’infection au Covid-19.

Leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils sont d’ores et déjà soumis au protocole sanitaire adapté. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2020

Selon les informations de l'Equipe, les joueurs en question sont Angel Di Maria et Leandro Paredes. Les deux Argentins étaient en vacances à Ibiza et ont dû rentrer plus tôt que prévu à Paris. Neymar, Mauro Icardi, Ander Herrera et Keylor Navas étaient en leur compagnie. Toujours selon le quotidien sportif, Icardi serait lui aussi suspecté d’être positif au Covid-19.