Ligue 1 EN DIRECT: Ça plante de partout on n'arrive pas à suivre... Un top but pour Hamouma...

C'est le nouveau rendez-vous du dimanche. Fini le samedi soir, le multiplex de Ligue 1 a donc désormais lieu le jour du seigneur, juste après le gigot pommes de terre. C'est donc avec un certain plaisir qu'on va vous liver tout ça, d'autant plus qu'il y a là-dedans quelques matchs pas moches. On regardera notamment ce que donne le déplacement de Lorient, très sympathique vainqueur de Strasbourg lors de la première journée, à Saint-Etienne. On sera aussi attentif à Monaco, dont on attend beaucoup du nouveau coach Niko Kovac. Enfin, Nantes-Nimes et Angers-Bordeaux complètent ce multiplex.

>> On se retrouve un peu avant 15h pour vivre tout ça