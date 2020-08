EN DIRECT. Avec Aouar et Upamecano ? Suivez la liste de Didier Deschamps pour affronter la Suède et la Croatie

La dernière fois, c'était le 7 novembre 2019. A l'époque, l'équipe de France regardait droit devant vers l'Euro en fin de saison et personne ne se doutait que toute la vie serait chamboulée par le coronavirus. Revoilà donc une nouvelle liste de l'équipe de France, quasiment dix mois après, pour le retour du foot international et la Ligue des Nations. La France va affronter la Suède (le 5 septembre) et la Croatie (le 8), et on va savoir cet après-midi avec qui. Possiblement, parmi les nouveaux arrivants, on imagine du Aouar au milieu de terrain et du Upamecano en défense, voire Jules Koundé. Pourquoi pas aussi le retour d'Anthony Martial en attaque ?

Bref, rendez-vous à 14h pour cette liste de Didier Deschamps