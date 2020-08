PSG-OL EN DIRECT : Lyon prend les devants grâce à un coup de tête classique de Wendie Renard… Et en plus la Parisienne Geyoro est expulsée (0-1)…

Bien le bonjour à tous les 20 Minutos ! Bienvenue pour ce choc de Ligue des champions franco-français entre Parisiennes et Lyonnaises. Classique parmi les classiques, ce rendez-vous est depuis de trèèèèèèèès longues saisons verrouillé par l’OL dans ses nombreuses quêtes de sacres en D1 (14 de rang) et sur la scène européennes (déjà 7 Ligues des champions au palmarès, dont 4 consécutives). Mais trois ans après s’être incliné aux tirs au but en finale de l’épreuve phare à Cardiff contre son rival lyonnais (0-0, 6-7), ce PSG semble à même comme rarement de contrarier l’hégémonie de la bande à Wendie Renard. Il y a deux semaines, pour la reprise des deux équipes, l’OL a ainsi dû passer par une nouvelle série de tirs au but bien gérée par Sarah Bouhaddi pour remporter la Coupe de France à Auxerre (0-0, 4-3). Et deux pièces maîtresses, la défenseure Griedge Mbock et la buteuse Ada Hegerberg sont blessées côté lyonnais. On vous raconte très vite tout ça sur 20 Minutes.

» Rendez-vous à 19h45 pour le début du live, et coup d’envoi du match à 20 heures