C'était à l'été 2017 que la polémique avait eclaté : les miss qui embrassent le vainqueur d'une étape du Tour sur le podium d'arrivée est-il une pratique sexiste ? Trois ans plus tard, et dans un contexte sanitaire où le protocole du podium d'arrivée sera réduit au strict minimum, les organisateurs de la Grande Boucle ont annoncé, sans s'étendre, la fin des podiums « 100% miss ».

« Vous aviez l'habitude de voir le champion entouré de deux hôtesses, avec cinq élus d'un côté et cinq représentants des partenaires de l'autre. Là, ce sera différent avec un seul élu et un seul représentant du partenaire du maillot jaune, ainsi qu'une hôtesse et un hôte pour la première fois », a glissé Christian Prudhomme, le directeur du Tour.

3.000 personnes

« Oui, c'est nouveau mais on le faisait déjà sur d'autres courses depuis 20 ans, comme sur Liège-Bastogne-Liège », s'est-il borné à ajouter. La Formule 1 a elle abandonné il y a deux ans ses « grid girls », ces jeunes femmes choisies pour leur plastique, qui indiquent l'emplacement des monoplaces.

Finalement, seules 3.000 personnes (coureurs, partenaires, caravane publicitaire, organisateurs) devraient faire la Grande Boucle, contre 5.000 en temps normal, selon les estimations d'ASO. Les commentateurs de certaines chaînes, notamment ceux de France Télévisions, resteront à Paris.

Le Tour de France est diffusé en direct dans une soixantaine de pays, selon ASO. Le Critérium du Dauphiné qui s'est achevé le 16 août a fait office de grande répétition pour l'organisateur ASO.