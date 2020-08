André Villas-Boas lors de la victoire de l'OM contre Strasbourg, le 20 octobre 2019. — J.E.E/SIPA

« C’est le moment d’être prudent et de soutenir les autres et en même temps de garder espoir pour les temps à venir ». Dans un message relayé ce mercredi par le compte Twitter de l’OM, le coach André Villas-Boas a appelé à l’unité après la confirmation de quatre cas de coronavirus dans l’effectif olympien.

« Nous vivons cette semaine entre une certaine anxiété et des mauvaises nouvelles. La pandémie qui obstinément continue de faire peur et d’affecter tant de familles a fini par frapper à notre porte », a écrit Andre Villas-Boas en souhaitant « force et courage aux joueurs infectés ». « Nous serons à nouveau bientôt ensemble », a-t-il poursuivi.

La confirmation mardi par le club phocéen de ces quatre cas positifs au sein de son effectif a entraîné le report de la rencontre d'ouverture de la L1 entre l’OM et Saint-Etienne prévue vendredi.