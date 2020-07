Neymar — VSPress/SIPA

Cette fois, c’est signé. Mediapro et le groupe Altice ont conclu deux deals en un autour de la nouvelle chaîne Téléfoot, prochain diffuseur de la Ligue 1 et la Ligue 2. Le premier concerne la co-diffusion de la Ligue des champions 2020-21, dont nous parlions un peu plus tôt lundi. Le second concerne la distribution de Téléfoot. Celle-ci sera disponible sur les box SFR sur la période 2020-2024.

Les montants des deux opérations n’ont pas été précisés. « SFR devient ainsi l’opérateur 100 % foot, le seul en France à proposer à ses abonnés tout le football français et européen », s’est satisfait l’opérateur dans le communiqué.

Une offre RMC Sport-Téléfoot

SFR a en effet également un accord de diffusion avec Canal+ et BeInSport, qui diffuseront l’année prochaine certains matches de Ligue 1 et Ligue 2 ainsi que les principaux championnats européens. Les abonnés de l’opérateur pourront par ailleurs prendre un abonnement groupé RMC Sport-Téléfoot pour 25,90 euros par mois. Mediapro avait annoncé que l’abonnement à Téléfoot se situerait à 25 euros par mois.