La Ligue des Champions fait son retour plus tôt que prévu sur TF1. La chaîne a trouvé un accord avec le groupe Altice pour diffuser la finale de la compétition le 23 août prochain. Une surprise pour les téléspectateurs, qui ne devaient pas retrouver la compétition européenne sur la chaîne avant 2022. De son côté, RMC Sport, actuel diffuseur de la Ligue des Champions, proposera également le match pour ses abonnés.

Pour rappel, en 2019, la finale de la Ligue des champions avait été diffusée sur BFMTV, malgré l'avertissement du CSA. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel avait en effet jugé incompatible la diffusion de ce match avec la convention de la chaîne d’info.

Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton aux commentaires

La finale aura lieu à Lisbonne à 21 heures le 23 août prochain, et sera donc commentée par Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton. Si l’affiche de ce match est bien évidemment encore inconnue, deux clubs français peuvent encore prétendre au titre : l’Olympique Lyonnais qui jouera en 8e de finale retour contre la Juventus​ (le 7 août), et le PSG, déjà qualifié pour les quarts de finale.