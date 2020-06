Illustration: centre d'entraînement de l'AS Monaco — Lionel Urman/SIPA

Un éboulement de falaise a causé la mort d’un ouvrier travaillant sur un chantier du centre d’entraînement de l'AS Monaco, à La Turbie. L'accident a eu lieu ce lundi en début d’après-midi et a également fait un blessé léger, a-t-on appris auprès de pompiers et des gendarmes intervenus sur place.

« C’est un éboulement de falaise. Il y a un chantier avec des engins dans une partie rocailleuse et un rocher est tombé », a indiqué le service départemental d’incendie et de secours (SDIS). La victime décédée, qui conduisait une pelleteuse, était âgé de 56 ans, selon la gendarmerie qui a ouvert une enquête à la suite de cet accident du travail : « un rocher s’est détaché, on n’a pas encore d’explication ».

En fin d'après-midi, le club monégasque a apporté quelques précisions. «Alors que des travaux de protection de la falaise étaient en cours, un morceau de roche s’est détaché, faisant une victime dans sa chute, a-t-il indiqué dans un communiqué. L’accident s’est produit dans une zone du chantier inaccessible aux publics, personnels et joueurs de l’AS Monaco, bien à l’écart des espaces dédiés aux activités sportives et médicales.»

L'ASM, «profondément touchée, tient à apporter tout son soutien à la famille de la victime».