Yo les Minutos, on se retrouve pour un nouveau live Bundesliga, parce qu’on est des fous et parce que l’affiche fait rêver. Le Borussia Dortmund reçoit le Bayern Munich dans un Signal Iduna Park toujours aussi vide pour un Klassiker décisif. Si la bande à Lulu Favre perd, les Bavarois s’envoleront en tête du championnat avec sept points d’avance. En cas de succès des jaunes, un petit point séparera les deux équipes à 20h. Et en cas de nul, bah ça bougera pas, on restera à +4 pour le Bayern (ne soyez pas impressionnés par mon niveau de maths, j’ai été champion départemental des Chiffres et des Lettres du val-de-marne en 2009).

>> Début du live à 18h pour monter en tension, coup d’envoi à 18h30