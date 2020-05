En haut à gauche, Hianick Kamba — Bild

Le scénario relève de la fiction mais l’histoire rapportée par Bild, en Allemagne, est tout ce qu’il y a de plus réel : l’ancien espoir de Schalke 04, Hianick Kamba, a été retrouvé vivant après avoir été déclaré mort en 2016 dans un accident de voiture en République démocratique du Congo. Dans les faits, il vivait dans la Ruhr et occupait un poste de technicien-chimiste.

L’ancien joueur a démenti sa mort auprès de l’ambassade d'Allemagne​ à Kinshasa en 2018 et la justice soupçonne son ex-femme d’avoir monté ce coup dans ce qui s’apparenterait à une fraude à l’assurance-vie. « Kamba affirme qu’il a été abandonné par des amis pendant la nuit au Congo en janvier 2016 et laissé sans documents, argent et téléphone portable », a déclaré le procureur Anette Milk au journal allemand.

L’ex-femme de Kamba dément les accusations et dit n’avoir pris connaissance de l’assurance de son ancien mari qu’à sa « mort ». L’ancien latéral de Schalke, lui, serait actuellement détenu en attendant la fin de l’enquête.