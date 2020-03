PSG - Dortmund EN DIRECT : Des centaines de supporters parisiens rassemblés devant le Parc des Princes...Mbappé est bien sur le banc...

C'est le grand soir, enfin sur le papier. Privé de ses supporters à cause de l'épidémie de Coronavirus, le PSG va recevoir le Borussia devant trois journalistes, le speaker, et le gars qui s'occupe de l'éclairage, pour éviter une nouvelle désillusion en 8e de finale de la Ligue des champions. Le tout probablement sans Mbappé, victime d'une angine carabinée ces derniers jours. Bref, la guigne intersidérale, en attendant le plus drôle, à savoir une qualification héroïque des Parisiens et l'UEFA qui annonce d'ici 2/3 jours que la C1 est annulée pour cette saison. Mais ça permettrait au moins de repartir l'année prochaine à la conquête de l'Europe avec une équipe qui aura fait sauter un verrou mental. Et surtout ça nous évitera d'écrire les mêmes sornettes sur le complexe européens du PSG. ALORS LES GARS FAITES-NOUS PLAISIR ALLEZ CHERCHER LA QUALIF !!!!