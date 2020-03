Alexis Pinturault a profité d'un week-end parfait dans la station autrichienne d'Hinterstoder pour prendre la tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, le 2 mars 2020. — Giovanni Auletta/AP/SIPA

On savait la bataille très ouverte pour cette première saison sans l'écrasante domination de Marcel Hirscher. Mais on n’imaginait peut-être pas à ce point. Après 36 épreuves disputées, Alexis Pinturault a repris la tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin ce lundi, à la faveur de sa victoire sur le géant d’Hinterstoder. Le Français compte 26 (petits) points d’avance sur Aleksander Aamod Kilde et 107 sur Henrik Kristoffersen. Le suspense est total.

Troisième du classement en arrivant dans la station autrichienne vendredi, Pinturault a réalisé un week-end absolument parfait. Vainqueur du combiné ​dimanche, il a donc doublé la mise lors du géant du jour, qu’il a dominé de la tête et des épaules. Meilleur temps de la première manche en ne laissant qu’un adversaire sous la seconde, il a géré la seconde comme un chef, pour finalement s’imposer devant le Croate Filip Zubcic.

🏆💥 @AlexPinturault vous souhaite une belle semaine !

Solide sur les deux manches, le 🇫🇷 s'offre le Géant d'Hinterstoder et marque 100 points précieux dans la course au gros Globe de cristal 💪



📸 Agence Zoom pic.twitter.com/uV3YYaO8OZ — FFS (@FedFranceSki) March 2, 2020

Cette victoire, la 29e de sa carrière – et sa 6e de l’hiver –, permet à Pintu d’entrer dans le top 10 des skieurs comptant le plus de succès en Coupe du monde. Il en faudra d’autres, encore, pour continuer à rêver du gros globe de cristal et succéder à Luc Alphand, dernier lauréat de la récompense suprême du ski alpin il y a déjà 22 ans.

Il reste huit épreuves au programme pour cela. A condition que la dernière étape de la saison à Cortina (Italie) soit maintenue, alors que plusieurs évènements sportifs ont été annulés dans le pays en raison de l’épidémie de coronavirus.