OM-FC Nantes EN DIRECT : Le but des Nantais a réveillé les Marseillais... Quelle praline de Morgan Sanson !

Salut la compagnie ! Salut les anti-rugby ! Si vous êtes avec moi et non avec l’ami Aymeric, c’est que vous préférez la balle ronde à ce sympathique sport régional qui se joue dans la boue. Sur le billard du stade Vélodrome, on espère que les joueurs de l’OM et ceux du FC Nantes nous proposeront un joli spectacle, d’autant que plus de 60.000 fadas marseillais​ se sont déplacés.

L’OM, en pleine bourre, va tenter d’enchaîner un quinzième match sans défaite en Ligue 1, et ainsi asseoir encore un peu plus sa deuxième place. Le FC Nantes, qui, selon Christian Gourcuff est « en crise de résultats », va essayer de sortir du ventre mou : les Nantais, auteurs d’un pitoyable nul face à Metz samedi dernier, sont treizièmes avec 8 points d’avance sur la zone rouge.

Le coup d’envoi est à 17h30, on se retrouve juste avant avec les dernières infos et les compos.