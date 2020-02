ASSE-Reims EN DIRECT : Les Verts (sans Ruffier) en grand danger en Ligue 1... Suivez le match en live avec nous dès 14h45...

Bien le bonjour à tous les 20 Minutos ! Bienvenue dans un Chaudron qui risque d’être hypra tendu ce dimanche aprem au vu des résultats désastreux des Verts depuis de longues semaines en Ligue 1. OK, Sainté accueillera une demi-finale de Coupe de France dans dix jours contre Rennes, ce qui n’est pas rien. Mais imaginez un peu l’ampleur de la série noire des joueurs de Claude Puel (16es) : ils restent sur huit défaites sur les neuf dernières journées de championnat et ne comptent plus que deux points d’avance sur Dijon, barragiste. Hasard du calendrier, c’est au match aller à Reims que le calvaire a démarré le 8 décembre, avec un revers (3-1). Rien que cette semaine, le directeur de la cellule recrutement David Wantier aurait été limogé et le capitaine Loïc Perrin a quitté l’entraînement jeudi touché à la hanche, et donc forfait ce dimanche (comme Fofana suspendu, plus Hamouma, Khazri, Nordin et Youssouf blessés). Et surtout, le « Ruffiergate » a éclaté vendredi, lorsque le gardien emblématique des Verts a zappé l’entraînement après que Puel lui a annoncé que Jessy Moulin prendrait sa place dans les buts contre Reims. Dans la foulée, son agent Patrick Glanz a dézingué comme pas permis le coach stéphanois chez de nombreux confrères, et Ruffier est sans surprise hors du groupe ce dimanche.. La dynamique est évidemment meilleure côté Stade de Reims (seul le TFC a fait pire en même temps), avec surtout un succès surprise contre Rennes (1-0) il y a une semaine. Pourquoi ne pas rêver d’Europe pour la bande à David Guion, qui deviendrait 5e en cas de perf' dans le Forez ? On vous raconte très vite tout ça sur 20 Minutes.

» Rendez-vous à 14h45 pour le début du live, et coup d’envoi du match à 15 heures