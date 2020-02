Harry Gregg, en 2008 — Stuart Clarke / Rex Fea/REX/SIPA

Il était considéré comme l’un des héros du crash de Munich qui avait décimé l’équipe de Manchester United, en 1958, lors duquel il avait secouru un bébé ainsi que Bobby Charlton et Jackie Blanchflower. Harry Gregg est décédé ce lundi à l’âge de 87 ans, a-t-on appris de sa famille.

« C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de la légende de Manchester United et de l’Irlande du Nord Harry Gregg », a écrit sa fondation sur sa page Facebook. « Harry est mort paisiblement à l’hôpital entouré de sa famille. » Gregg avait rejoint United en décembre 1957 pour 23.500 livres, ce qui représentait à l’époque le transfert le plus cher de l’histoire pour un gardien, et avait ensuite été élu meilleur gardien de la Coupe du monde 1958.

Erigé en héros par Alex Ferguson lui-même, Gregg évoquait avec humilité le courage dont il avait fait preuve lors de l’accident. « Je mentirais si je disais que j’y pense tout le temps. En fait, je deviendrais fou », avait-il déclaré en 2018 avant une cérémonie d’hommage commémorant les 60 ans du drame.

« Je sais que les médias aimeraient parler de ce qui s’est passé sur la piste. Je n’en veux pas aux gens pour ça. Mais si tout ce que j’ai fait, ou tout ce que j’ai accompli, c’est ce qui s’est passé en Allemagne, à Munich, si ma vie se résumait à ça, alors je n’aurais pas accompli grand-chose », avait-il confié.

Huit jeunes de MU sont morts dans le crash

L’accident s’était produit le 6 février 1958 alors que l’équipe rentrait d’un match de Coupe d'Europe à Belgrade. Après une escale à Munich, l’avion s’était écrasé au décollage dans des conditions météo terribles.

Huit jeunes joueurs de l’équipe, qui venait de remporter deux titres de champions consécutivement, sont décédés dans la catastrophe, tandis que l’entraîneur Matt Busby a été grièvement blessé. Le crash est gravé à jamais dans l’histoire du club, qui a fini par s’en remettre jusqu’à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions dix ans plus tard, en 1968 à Wembley, sans Gregg, transféré à Stoke City fin 1966. Vingt-trois personnes au total sont décédées dans l’accident. Bobby Charlton est désormais le dernier joueur rescapé encore vivant.