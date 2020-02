Mondiaux de biathlon EN DIRECT : Le réveil des Françaises ? Suivez la poursuite en live

On ne va pas se le cacher, ce début de mondial n'est pas exactement un rêve pour nos Françaises. A la ramasse sur le relais mixte, elles ont aussi souffert souffert sur le sprint jeudi, ne pouvait faire mieux qu'une quinzième place pour Célia Aymonnier. Place désormais à la poursuite, dont l'ordre de départ dépend du sprint. Autant dire que nos Françaises ne partent pas favorites, puisqu'Aymonnier prendra le départ avec 50 secondes, Bescond avec 58 et Justine Braisaz avec 1'22. Mais c'est le biathlon et tout est possible, on le sait. A condition d'améliorer le tir, défaillant depuis le début des mondiaux.

>> On se retrouve un peu avant 13h pour vivre cette course