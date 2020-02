France-Italie EN DIRECT. Une promenade dominicale pour confirmer la bonne entame de Tournoi? Suivez le match avec nous...

Salut les Minutos, je sais que vous passez un bon week-end et tout, mais là c’est l’heure de sortir de sa sieste digestive. Enfin, à vrai dire vous avez encore une heure, mais je préfère vous prévenir qu’il y a un petit France-Italie au Stade de France cet aprèm, comptant pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Tournoi qui, je rappelle, a commencé sous les meilleurs auspices pour les hommes de Fabien Galthié qui ont donné une leçon de défense aux Anglais la semaine dernière. Sauf immense cataclysme, genre le vent qui souffle dans le mauvais sens pendant deux mi-temps, la tâche devrait être plus aisée face à l’Italie, désagrégée par le Pays de Galles la semaine passée (42-0). On se doute bien que nos amis transalpins seront revanchards mais quand même : tout autre résultat qu’une victoire bonifiée serait une déconvenue. Pression.

>> Rendez-vous à 15h45 pour le début du live