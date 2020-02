Bonjour à tous ! Depuis plus de deux mois, l’OM est invincible. Rendez-vous compte : les joueurs d’André Villas-Boas vont tenter de remporter, face à Toulouse, leur seizième match consécutif. Le défi semble à leur portée, puisque l’équipe de Denis Zanko reste sur une série de douze défaites et un match nul.

C’est la pire série de l’histoire du club, dont le coach affiche pourtant un optimisme résolu : "Tant que mathématiquement c’est jouable, on y croit." Nous, on y croit moyen, mais promis, on va vous faire vivre ce match cet aprèm. Coup d’envoi à 17h30, restez dans le coin.