Israel Folau, ici sous le maillot des Waratahs, a signé aux Dragons Catalans le 28 janvier 2020. — Koji Ito/AP/SIPA

Israel Folau a retrouvé un club. Et il se trouve en France. L’ex-international australien à XV, banni par sa fédération pour des propos homophobes au printemps 2019, a signé en faveur des Dragons catalans, club de rugby à XIII basé à Perpignan. Dans un communiqué, le club a précisé que le joueur de 30 ans avait paraphé un contrat d’un an.

Folau avait été limogé par Rugby Australia en avril dernier après avoir clamé sur les réseaux sociaux que « l'enfer » attendait les homosexuels. « Nous voulons donner à Israel une nouvelle opportunité de briller sur les terrains, a expliqué le président Bernard Guasch. Nous n’approuvons et ne partageons pas les propos d’Israel fondés sur sa croyance religieuse sincère. Nous ne partageons ni ne tolérons ses opinions et nous sommes totalement attachés à ce que notre club et notre sport soient ouverts et accueillants pour tout le monde. »

Le moindre dérapage interdit

Le joueur s’est également exprimé. « Je suis un chrétien fier, mes convictions sont personnelles, je n’ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit et je ne ferai plus aucun commentaire public à ce sujet. J’attends avec impatience mon retour dans ce sport fantastique qu’est le rugby à XIII. »

Si jamais Folau venait à déraper à nouveau, le club perpignanais se montrerait intransigeant. « Toute transgression entraînera la résiliation immédiate du contrat d’Israel et une amende substantielle pour le club », assure Bernard Guasch.