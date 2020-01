Charlotte-Milwaukee EN DIRECT : Le show NBA à Paris... Suivez l'événement avec nous...

20h40 : Salut les Minutos ! Cette nuit, pas besoin de vous lever : la NBA est à Paris ! Pour la première fois de l'histoire, un match de saison régulière est organisé en France, à l'AccorHotels Arena de Paris. Bon, peut-être que vous rêviez d'un Lakers-Boston, vous aurez à la place un Charlotte-Milwaukee. Ca reste vraiment pas mal avec, d'un côté, notre Frenchie Nicolas Batum et son patron Michael Jordan, de l'autre le MVP en titre Giannis Antetokounmpo. De quoi largement animer une soirée qui s'annonce sympa dans une salle bondée et avec quelques VIPs en tribune. Comme TP, Neymar, Mbappé etc. Et sur le parquet, ça devrait aussi régaler !