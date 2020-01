Bien le bonjour à tous les 20 Minutos ! Bienvenue par ici où, depuis le Parc OL, on va vous faire vivre cette première rencontre du jour entre Lyonnais et Toulousains. On vous voit venir, vous vous demandez ce qu’on peut bien attendre d’un match entre un prétendant au podium revenu plus en phase avec son rang en 2020 (quatre succès probants et une qualif' mardi aux tirs au but pour la finale de la Coupe de la Ligue) et une équipe sur le point de marquer l’histoire par sa série de lose. Jugez plutôt, le TFC (à six points de la place de barragiste) est totalement à la dérive avec ses 11 défaites consécutives, dont neuf en L1. Alors, prêts à vivre avec nous un improbable premier succès depuis trois mois pour la bande à Denis Zanko, lancée dans un sacré challenge avec la succession d’Antoine Kombouaré ? La cote est belle quand on sait que 2020 a démarré très très fort à Toulouse, avec une humiliante élimination en Coupe de France à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) et un saignant 2-5 en L1 à domicile contre Brest. On vous donne rendez-vous dans 45 minutes les amis.

Rendez-vous à 14h45 pour le début du live, et coup d’envoi du match à 15 heures…