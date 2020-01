10h10: On commence avec Leonardo, qui a fait le tour des popotes hier soir après la qualification souffreteuse du PSG à Lorient. Pour la première fois, le directeur sportif parisien a un peu ouvert la porte à Cavani, laissant entendre qu'il pourrait le laisser partir avant la fin du mercato si l'Atletico réhausse un peu son offre.

« Aujourd’hui, Cavani [qui est en fin de contrat en juin] a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l’Atlético de Madrid (10 millions d’euros ?), mais on ne l’a pas retenue. Cavani, on doit l’écouter. Je ne sais pas comment ça va finir. On n’a pas eu de contacts ces derniers jours avec l’Atlético de Madrid. On n’a jamais pensé à un départ, mais aujourd’hui, on est à l’écoute du joueur car on le respecte. »