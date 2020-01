Coupe de France EN DIRECT : Le Stade Rennais donne une leçon de réalisme à l'Athlético Marseille

Salut la compagnie ! Et bienvenue dans le glacial stade Parsemain, à Fos-sur-Mer, où je me trouve pour vous narrer ce seizième de finale de Coupe de France entre l’Athlético Marseille et le Stade Rennais. Les présentations seront vite faites : nous avons, d’un côté, un petit club marseillais qui évolue en National 3 après une relégation administrative, et sur qui pèse la menace d’une relégation en district. De l’autre côté, le tenant du titre en coupe et actuel troisième de Ligue 1. Sur le papier, c’est donc déséquilibré. Mais vous connaissez la folie de la Coupe de France… Donc restez dans le coin ! Coup d’envoi à 17h15, prise d’antenne un peu avant.