« Il y a eu un grand respect. Ils ont été grands seigneurs. Même Leonardo, avec lequel on a eu pas mal d’échanges et qui a été très dispo. Et il n’y a pas que Leonardo. C’est du top ». Interrogé par RMC après la belle fête à Bondoufle malgré la lourde défaite contre le PSG (0-6), Michaël Bertansetti, le président des amateurs de Linas-Montlhéry, n'avait que des bonnes choses à dire sur le comportement des Parisiens.

President Nasser Al-Khelaïfi has invited the entire squad of Linas-Montlhéry, the 6th division side that PSG beat in the Coupe de France tonight 6-0, to the Parc des Princes to attend the Ligue 1 match vs Dijon at the end of next month.