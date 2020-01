11h35: Calciomercato toujours, saluons l'enthousiasme de la Juventus qui lâche 45 patates sur un certain Kulusevski, révélation de la rentrée avec Parme. Rien à ajouter, si ce n'est une petite pensée pour Thierry Roland le jour où il a découvert l'existence de Jankulovski lors d'un match sur TF1. Un beau moment de télé, dans mon souvenir. Probablement un Lens Dynamo Kiev en 98.

