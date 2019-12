Ceux qui regardent le Top 14 régulièrement ne seront pas particulièrement étonnés, mais cela n'existe pourtant pas à l'heure actuelle dans le football. Enfin si, c'est désormais arrivé en Australie. Lors du match entre Sydney et Melbourne, dimanche, un carton jaune pour tacle violent a été changé en rouge et tout ceci a été expliqué aux téléspectateurs grâce à des micros permettant d'entendre les communications entre l'arbitre central et l'arbitre video.

Australia leading the way again when it comes to explaining refereeing decisions.

Today an audio feed provided to viewers from the ref to VAR as a yellow card was upgraded to red pic.twitter.com/UGtobjYRfq