Pep Guardiola et son adjoint Mikel Arteta lors d'un match de Manchester City au Dinamo Zagreb, le 11 décembre 2019. — Michael Zemanek/BPI/REX/SIPA

C'est à Arsenal qu'il a terminé sa carrière de joueur, c'est à Arsenal qu'il débute sa carrière d'entraîneur. L'Espagnol Mikel Arteta, ancien milieu de terrain ayant fait la majeure partie de sa carrière en Angleterre (et un poil au PSG aussi) va remplacer Unai Emery comme coach des Gunners. Il a appris le métier d'entraîneur ces dernières années à Manchester City, aux côtés de Pep Guardiola, dont il était jusque-là adjoint

🥁 Introducing our new head coach...



Mikel Arteta ✍️ pic.twitter.com/PTmElGDMR3 — Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019

« C'est un immense honneur, a expliqué le joueur dans un communiqué. Arsenal est l'un des plus grands clubs du monde et se doit de viser les plus trophées, cela m'a été très clairement expliqué lors des discussions avec Stan et Josh Kroenke (les actionnaires). »