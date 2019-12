FC Nantes-Dijon EN DIRECT : Les Canaris de retour dans le top 6 de la Ligue 1 ? Venez suivre en live comme à la maison ce match à partir de 17h...

Nantes va-t-il regarder en bas ou en haut ? Cette rencontre des Canaris face à Dijon, à 17 h 05, ce dimanche, à la Beaujoire, a toute son importance. En cas de défaite, le FC Nantes restera englué dans le ventre très mou du classement de la Ligue 1. En revanche, en cas de victoire, les hommes de Christian Gourcuff (12es), qui restent un succès (2-1) ici contre Toulouse il y a une semaine, feraient un bond au classement et seraient à nouveau dans le Top 6. En face, Dijon veut s’éloigner de la zone rouge. A l’extérieur, les hommes de Stéphane Jobard galèrent sérieusement (1 victoire et 1 nul en 8 rencontres). Et on vous parlera de la kyrielle d’absents en défense du côté de Dijon tout à l’heure… A toute !