Bordeaux-Monaco EN DIRECT : A qui la bonne affaire ? Des Girondins amoindris face à l'attaque de feu de l'ASM

Salut les amigos ! La sieste a été bonne ? Il va falloir être bien être réveillé cette après-midi avec cette belle affiche entre les Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco. En cas de victoire, les deux équipes pourraient faire un immense bon au classement... Soit monter sur le podium soit s'en rapprocher très près. Et en plus, on a les 3e et 4e meilleures attaques de Ligue 1... Tout est là ! Reste plus qu'à ... Et ce sera dès 14h30 avec nous !