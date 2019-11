Daniel Leclercq a entraîné le RC Lens et Valenciennes — SIPA

Tous les amoureux du football nordiste sont en deuil. Ancien joueur et entraîneur emblématique du RC Lens et de Valenciennes, Daniel Leclercq est décédé ce jeudi à l’âge de 70 ans. Victime d’une embolie pulmonaire, il s’est éteint en Martinique où il venait de s’installer définitivement.

Personnage emblématique avec sa longue crinière blonde, celui qui se faisait surnommer le Druide a laissé une trace indélébile partout où il est passé. Son plus grand fait d’armes restera évidemment le titre de champion de France 1998 remporté à la surprise générale aux commandes du RC Lens. Joint ce vendredi matin, l''ex-président du club sans et or Gervais Martel était très ému

« C’était un mec entier qui puait le foot »

« Ça m’a fait un coup quand sa femme m’a prévenu ce vendredi matin. Je l’avais quitté en bonne forme cet été lors des stages Raphaël Varane qu’il organisait à Hellemmes. Il m’avait dit qu’il partait s’installer définitivement en Martinique. Comme ma fille est au Mexique en ce moment, il m’avait dit de passer le voir si je voyageais par là. Que voulez-vous que je vous dise ? (long silence). C’était un gars exceptionnel. J’ai eu l’occasion de le pratiquer en dehors du foot. C’était un mec entier qui puait le foot et qui nous a amené le plus haut possible avec ce titre de champion en 98 et une coupe de la Ligue en 99. On est lié à jamais », témoigne l’ancien patron du Racing. Un lien indélébile qui provoque une immense tristesse ce vendredi dans la région.