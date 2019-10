C'est un match qui aura toujours un goût particulier. Même si la rivalité n'est plus exactement ce qu'elle était (au moins sportivement), toute la France se retrouve toujours devant le classico. PSG-OM, c'est la rolls royce de notre championnat. Surtout qu'a priori, même si Neymar n'est pas là (et Thauvin non plus côté OM), le PSG devrait nous amener sa compo "Ligue des champions", avec Kylian Mbappé titulaire. De quoi craindre un peu pour la défense marseillaise...

>> On se retrouve à partire de 20h pour suivre ce match...