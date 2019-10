Tour de France 2020 EN DIRECT : Après la folle édition 2019, on a hâte de découvrir le nouveau tracé... Suivez le live avec nous

10h41: On en peut plus d'attendre !! La séquence nostalgie après l'abandon de Thibaut Pinot, Alaph' en jaune (encore svp!) et le costard cravate de « Cricri Tribunal », tout ça c'est dans moins d'une heure. Merci au CM du Tour de France de nous faire patienter pendant ce suspense insoutenable.

⏳ With one hour to go, it's time for the final dress rehearsal before the #TDF2020 presentation.



⏳ H-1, l'heure des dernières répétitions avant la présentation du #TDF2020. pic.twitter.com/6afGJmYhUV