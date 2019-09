Les Français très heureux car il n'y aura pas de typhon lors de France - Etats-Unis — CHRISTOPHE ENA/AP/SIPA

Le match est déjà à moitié gagné. Depuis dimanche, c'était un peu la panique dans le clan bleu, la faute à un typhon qui devait survoler la zone du match France-Etats-Unis, mercredi. Avec le risque que le match soit annulé et déclaré nul, ce qui aurait été une catastrophe en soit pour l'équipe de France dans l'optique de la qualification en quarts de finale. A priori, on a de quoi être rassurés.

« On nous a informé des dernières évolutions. Le typhon s’éloigne et part vers la Corée, on serait quasiment pas concernés, a expliqué le sélectionneur français Jacques Brunel en conférence de presse, lundi matin. Le dernier match il nous était prévu de la pluie et du vent et il a fait beau. On en a parlé un peu cette fois mais sans s’y attarder parce que ça peut être perturbant pour les joueurs d’envisager plusieurs scénarios. »

Celui du match annulé n'en est désormais plus un. Reste quand même à gagner le match sur le terrain.