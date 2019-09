Didier Deschamps avant le match des légendes opposant France Foot 98 a France Rugby 99 au stade Chaban-Delmas de Bordeaux le 27 mai 2019. — Daniel Vaquero/SIPA

Ce n'est pas exactement la première fois que Didier Deschamps en place une petite pour les anciens joueurs devenus consultants, dont il porte certains en faible estime. Sans les citer directement, le sélectionneur des Bleus a récidivé dans une interview donnée à Midi-Libre, dans laquelle il assure parfois « couper le son » quand il regarde des matchs à la télévision.

« Parfois, je regarde les matchs et je coupe le son parce que "oui il faut aller les chercher haut... Y’a qu’à, faut qu’on"... Il faut pouvoir le faire », explique DD, interrogé sur le pressing tout terrain de Liverpool. « C’est pragmatique, enchaîne-t-il. Si vous avez la qualité, plus vous récupérez le ballon haut, moins vos joueurs offensifs ont à revenir et vous êtes plus près du but adverse. [...] Si vous y allez et que vous vous faites percer parce qu’il y a de la qualité technique trop importante en face, vous avez perdu de l’énergie pour rien. »

Tout ça à mettre bien sûr en lien avec les critiques en frilosité qu'il avait subies, lors de la Coupe du monde par exemple. « L’essentiel est d’être efficace et on a été extrêmement efficace », tranche-t-il.