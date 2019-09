Le Barça ne trouve pas de solutions — SIPA

Qu'arrive-t-il au FC Barcelone ? Très inquiétant samedi en Liga, le champion d'Espagne en titre a chuté face au promu Grenade (2-0), malgré les efforts de Lionel Messi, et laissé l'épatant club andalou s'installer provisoirement en tête devant Séville, opposé au Real Madrid dimanche.

Impuissant et dépassé au stade Nuevo Los Carmenes, le Barça s'est retrouvé mené après seulement deux minutes de jeu sur une tête de Ramon Azeez (2e). Puis Alvaro Vadillo a alourdi le score (66e) sur un penalty provoqué par une main d'Arturo Vidal.

Et malgré l'entrée à la pause de Messi et du prometteur attaquant Ansu Fati (16 ans), les Catalans ont subi, déjà, leur deuxième défaite en cinq journées du Championnat d'Espagne... alors qu'ils n'avaient concédé jusque-là que quatre revers en deux saisons de Liga depuis l'arrivée de l'entraîneur Ernesto Valverde! De quoi faire redoubler les critiques contre le technicien dans les prochains jours...

Au classement, Grenade (1er, 10 pts) est un leader surprise devant le Séville FC (2e, 10 pts), qui reçoit dimanche le Real (5e, 8 pts). L'Atlético Madrid, freiné par le Celta Vigo (0-0), est troisième (10 pts) et Barcelone est septième avec seulement 7 points sur 15 possibles.

Griezmann fantomatique

Ce Barça-là n'est que l'ombre de lui-même: il n'a plus gagné à l'extérieur en match officiel depuis le mois d'avril, il peine à développer du jeu et sa nouvelle ligne d'attaque avec Antoine Griezmann manque cruellement d'efficacité. « Il est clair que je suis préoccupé parce que nous ne récoltons pas de bons résultats à l'extérieur, a expliqué le coach du Barça Ernesto Valverde. Et quand cela arrive deux ou trois fois, c'est le symptôme que nous n'allons pas très bien. Il y a des joueurs qui ont repris la compétition tardivement, à cause de blessures ou autre, mais nous n'avons pas été bons. A l'extérieur, nous ne réussissons pas de bons matche. »

Mis à part les exceptions Messi, Fati et Frenkie de Jong, difficile d'épargner les joueurs barcelonais, apparus très en-deçà de leur niveau supposé. Déjà ballotés mardi en Ligue des champions à Dortmund (0-0), les Catalans ont encaissé un but trop rapide samedi sur une grossière erreur de la recrue Junior Firpo, bien exploitée par Grenade et par Azeez qui a accompagné au fond un centre dévié par Gerard Piqué (2e).

Sans idées, le Barça a gâché ses principales occasions, à l'image de Luis Suarez (21e, 33e, 45e+4). Au moins l'Uruguayen a-t-il eu des opportunités car Griezmann a été fantomatique: d'abord trop excentré, et ensuite trop maladroit, il a semblé porter le poids des 120 M EUR investis pour le recruter.

Il a d'ailleurs fallu attendre plus d'une heure pour voir le premier tir cadré blaugrana! Et pour ne rien arranger, Vidal a provoqué un penalty juste après son entrée en jeu, quand le Barça semblait relever la tête. But, 2-0, et fin de l'histoire (66e). Evidemment, Messi a seulement repris la compétition cette semaine après avoir débuté la saison blessé. Evidemment, le Barça a l'opportunité de se racheter dès mardi contre Villarreal. Mais Valverde, déjà très critiqué en fin de saison dernière après le fiasco européen en demi-finale de C1 contre Liverpool (3-0, 0-4), va voir grossir la masse de ses détracteurs...