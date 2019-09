Le footgym, uniquement en Ligue 1. — VALERY HACHE / AFP

Il n’a échappé à personne que l’arrivée de Cesc Fabregas en Ligue 1 ressemblait jusque-là à un échec retentissant. Hors de forme et dépassé physiquement à son arrivée en janvier dernier, l’Espagnol a commencé sa saison en se faisant exclure au bout de vingt minutes contre l’OL. Autant dire qu’il était temps de faire une petite interview dans un quotidien espagnol pour rappeler son existence.

Disfruté muchísimo hablando de fútbol con Cesc Fàbregas en su casa de Mónaco. Ha vivido grandes cosas en su carrera y las sabe contar bien. Entrevista en @diarioas. https://t.co/WckPVH5u3Q — A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) September 4, 2019

Coup de chance pour As, qui a immédiatement dépêché un journaliste à Monaco pour écouter les confidences de l’ancien milieu des Blues. De notre côté, on retiendra surtout son avis sur la L1 : « C’est une ligue très physique, avec beaucoup de coups, il n’y a pas de contrôle des matchs, ce sont des rencontres folles…. Je pense que tactiquement, cela peut beaucoup s’améliorer. La Premier League et la Liga sont sur une autre planète». Toujours la même excuse des stars étrangères sur le déclin pour justifier qu’elles n’avancent plus sur le terrain.