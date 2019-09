Charles Leclerc a remporté à 21 ans le premier Grand Prix de sa carrière, avec Ferrari, le 1er septembre 2019 sur le circuit de Spa. — Francisco Seco/AP/SIPA

Le Monégasque Charles Leclerc a remporté dimanche sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Belgique à Spa, offrant également à Ferrari sa 1re victoire de la saison. Il a résisté dans les derniers tours de la course au retour de Lewis Hamilton (Mercedes) qui augmente toutefois son avance au classement provisoire du championnat du monde.

Première victoire pour Charles Leclerc pic.twitter.com/O7bqabuVCb — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 1, 2019

A 21 ans, Charles Leclerc est devenu le plus jeune vainqueur d’un Grand Prix avec la Scuderia, et le troisième plus jeune de l’histoire de la F1 (après Max Verstappen et Sebastian Vettel). Il a dédié sa victoire au pilote français Anthoine Hubert, qui a trouvé la mort samedi lors du course de F2 sur ce même circuit.

« En même temps je réalise un rêve mais nous avons aussi connu un week-end très difficile car nous avons perdu un ami hier », a déclaré le vainqueur sitôt la ligne d’arrivée franchie.

Leclerc : "C'est très difficile de gagner dans cette situation" pic.twitter.com/T94nk3UtvL — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 1, 2019

Leclerc avait inscrit «RIP Tonio» sur le volant de sa Ferrari ainsi que «#19 Racing for Anthoine» sur le flanc de sa monoplace. Dans une ambiance alourdie par la mort d'Anthoine Hubert, 22 ans, les trois pilotes sur le podium n'ont pas aspergé l'assistance de champagne comme il est de tradition après les Grand Prix, se contentant de repartir avec leurs bouteilles.

Avant la course, tous les pilotes s'étaient rassemblés sur la ligne de départ en demi-cercle face au casque du Français pour respecter une minute de silence en mémoire du pilote décédé.

Charles Leclerc était parti en pole position pour cette course et a bénéficié d’une bonne stratégie de son équipe pour terminer avec moins d’une seconde d’avance sur Hamilton. Le coéquipier de ce dernier chez Mercedes, Valtteri Bottas, complète le podium alors que l’autre pilote Ferrari, Sebastian Vettel, a terminé 4e.