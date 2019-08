Mercato EN DIRECT: Le Barça débarque à Paris pour l'offre de la dernière chance... Cabaye est à Sainté... Suivez le live avec nous

11h35: Selon la RAC1, Nasser Al-Khelaïfi sera présent à l'occasion de la réunion entre le Barça et le PSG. On sent qu'après s'être fait tout petit cet été dans le dossier Neymar, NAK a envie de débouler pour jouer le rôle du boss de fin de jeu, regarder les Barcelonais dans les yeux et lâcher un gros "Se queda" avant de s'en aller comme un prince.