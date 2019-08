15h10 : Leipzig ne songerait pas à lâcher Augustin

Tout d’abord, oui, L’Equipe nous apprenait ce matin que l’OGC Nice, qui s’apprête ENFIN à réaliser un mercato hyper ambitieux (avec une belle enveloppe d’environ 100 millions), était en contacts avancés avec l’ancien Parisien Jean-Kévin Augustin, aujourd’hui à Leipzig. Selon nos confrères, l’affaire était même très bien engagée et on évoquait un probable futur accord autour de 20 plaques. Seulement voilà, depuis, Julian Nagelsmann, l’entraîneur de Leipzig, a affirmé vouloir garder son joueur : « Il est actuellement mon joueur et a un contrat ici. Je prévois l’avenir avec lui. » Bon, en soi ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça promet au moins des négos plus dures que prévu.