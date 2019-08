Neymar plus proche que jamais d'un départ du PSG? — FRANCK FIFE / AFP

La superstar brésilienne Neymar, qui n'a pas caché son désir de quitter le Paris SG cet été, n'a pas été convoquée pour la reprise de la Ligue 1 contre Nîmes dimanche, a annoncé samedi le directeur sportif Leonardo.

Le dirigeant a confirmé aux journalistes la présence de discussions « plus avancées qu'avant ». « Mais le PSG n'est pas encore prêt à donner son accord », a-t-il précisé. Barcelone et le Real Madrid sont les deux destinations évoquées pour Ney, le joueur le plus cher de la planète (222 M EUR). Le joueur s'était pourtant entraîné normalement quelques heures avant cette annonce, faite en conférence de presse. Leonardo ne souhaite pas faire jouer Neymar tant que son avenir ne sera pas défini plus clairement.

De la bonne humeur et de l'excitation avant d'entamer pleinement cette saison 📍 pic.twitter.com/fMYIqGOhjK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2019

Samedi, la presse espagnole assurait que le Real Madrid était désormais en pole pour faire signer le joueur brésilien.