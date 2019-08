Neymar et Rabiot lors du match Real Madrid-PSG en 8e de finale de Ligue des champions, le 14 février 2018 à Bernabeu. — MARCA/SIPA

Quand on veut partir, on veut partir. Et peu importe où, visiblement. Selon plusieurs grands médias espagnols, le dossier Neymar aurait pris un autre tournant ce week-end puisque le Real Madrid serait de plus en plus intéressé par l'idée de recruter le Brésilien. Marca explique par exemple que le Real est désormais la destination la plus probable du joueur du PSG, surtout que l'entente entre les deux clubs est cordiale, ce qui n'est pas le cas avec Barcelone.

AS précise que ce serait même le PSG qui serait venu proposer Neymar au Real. En évoquant la possibilité d'un prêt (suivi d'une option d'achat obligatoire ?). Le Mundo Deportivo précise que si Neymar préfèrerait malgré tout un retour à Barcelone, il n'est pas forcément contre l'idée de signer au Real.