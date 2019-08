Thierry Laurey, coach du Racing club de Strasbourg. — VALERY HACHE / AFP

L’entraîneur du club de football de Strasbourg (L1), Thierry Laurey, a été blessé dans l’incendie de son immeuble dans la nuit de lundi à mardi mais est sorti de l’hôpital mardi matin, a-t-on appris de sources concordantes.

Blessé à l’épaule droite après une chute dans l’escalier du duplex et le bras en écharpe, Thierry Laurey se trouvait au stade de la Meinau mardi matin et a simplement laissé ses adjoints diriger la séance d’entraînement des joueurs du RCS, a indiqué le club. Il devrait voir un kiné dans la journée, avant d’embarquer demain avec l’équipe pour le 3e tour qualificatif de la Ligue Europa. Direction Plovdiv et la Bulgarie.

L'immeuble de Thierry Laurey, rue Sédillot ç Strasbourg. - T. Gagnepain / 20 Minutes

Selon les pompiers, l’incendie a touché la toiture et les combles d’un immeuble strasbourgeois rue Sédillot, entre les places d’Austerlitz et de la Bourse, et a entraîné le relogement de 19 personnes. « Le feu a été stoppé au niveau des toitures sans propagation au niveau des bâtiments adjacents », détaille sur place le lieutenant Loll à 20 Minutes, sans s’avancer sur les raisons de l’incendie. « On ne sait pas encore mais l’appartement est détruit. »

Deux pompiers légèrement blessés

« Un homme de 55 ans [a été] transporté à l’hôpital en urgence relative », avait indiqué le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin mardi matin dans un communiqué, sans vouloir confirmer qu’il s’agissait de Thierry Laurey. « Deux pompiers ont été légèrement blessés et ont pu reprendre leur activité après bilan », ont précisé les pompiers.