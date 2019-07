Alors celle-là, on s'y attendait pas trop. C'est sans doute la vidéo de ce dimanche (au moins de ce dimanche matin): lors du match amical entre Trabzonspor et Parme, l'ancien Bordelais et neo-parmesan s'est fait courser par un défenseur un peu particulier.

Alors que nous jouons les dernières seconde et que Karamoh part en contre, un spectateur turc descend sur la pelouse et tente de couper la course de l'attaquant. Evidemment, il perd le duel en vitesse. Mais le plus marrant, c'est qu'il n'essaie même pas vraiment de faire faute, juste de prendre le ballon à la régulière.

Au final, la défense de Trabzon a le temps de revenir et de sortir le ballon. Un contrat pour ce supporter !

B.V.