10h40: Paris «vole» une pépite au Barça

Il s'appelle Xavi Simons. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de lui, mais hier en fin d'après-midi, c'était la star du mercato. Le jeune prodige de 16 ans a quitté Barcelone pour rejoindre le PSG.

🆕✍️



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de @xavisimons au sein du club 😊



Le milieu de terrain néerlandais a signé un contrat professionnel dont la durée s’étire jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣2⃣ 👏



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/Om8oX4pjW5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2019

On ne sait pas grand chose de lui footballistiquement, à part qu'il est néerlandais et milieu de terrain. En revanche, le gamin est déjà une star des réseaux sociaux et un produit d'appel pour Nike, qui l'a signé depuis des années. Il est à la Masia depuis ses huit ans. On vous évite à lire le très solide portrait écrit par nos confrères de l'Equipe, par ici.

Bon, le gamin sait tripoter le ballon. Mais de là à dire qu'il sera prêt un jour pour le très haut niveau...